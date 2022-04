CinemaCon : sorties, casting, que retenir du programme de DC Comics ?

Surtout pour les gens sur place d'ailleurs, puisqu'il a surtout été question de différents trailers et vidéos pour les prochains films que sont The Flash (avec des images du Batman de Michael Keaton), Black Adam, Shazam: Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom et le film d'animation DC League of Super-Pets. Nul doute que tout cela sera diffusé prochainement auprès du grand public, notamment pour Black Adam (sortie le 21 octobre) et DC League of Super-Pets (29 juillet), dont les diffusions en salle sont proches. Rappelons également que Dwayne « The Rock » Johnson sera présent au casting des deux films.