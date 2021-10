Comment suivre le DC FanDome qui se tiendra en ligne demain ?

Nul doute qu'il devrait y être notamment question de futures séries (comme Peacemaker, le spin-off de The Suicide Squad ) et des nouvelles saisons pour des shows comme Superman & Lois , Stargirl et Titans.

Côté films, des aperçus de The Flash, Black Adam, The Batman, Aquaman and the Lost Kingdom ou encore Shazam! : Fury of the Gods devraient être au rendez-vous également.

Enfin, Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League pourraient bien donner des nouvelles sur le front du jeu vidéo.