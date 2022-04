Doctor Strange : tout ce qu'il faut savoir pour plonger dans le Multiverse of Madness

Après le succès historique de Spider-Man: No Way Home en fin d'année dernière et quelques mois de répit, le Marvel Cinematic Universe reprend sa course dans les salles obscures avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le deuxième opus consacré au Sorcier Suprême. Comme le titre l'indique, Marvel Studios continuera d'explorer les arcanes du multivers, et les actes de Stephen Strange auront une nouvelle fois de réelles et graves conséquences sur l'avenir de l'univers des Avengers.

Si vous n'avez pas suivi la production de ce 28e film des studios Marvel, on vous résume tout ce que l'on sait déjà sur ce film, mais aussi les différents événements du MCU qui pourraient être utiles à la compréhension de ce nouveau Doctor Strange.