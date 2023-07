Fan de Black Panther ? Un jeu solo est en préparation

C'est donc un nouveau studio du portfolio de l'éditeur qui s'y colle : Cliffhanger Games, dirigé par Kevin Stephens, ancien directeur du studio Monolith Productions (Shadow of Mordor). Dans le billet consacré à sa présentation, le directeur du studio a déclaré : « Nous nous engageons à offrir aux fans une expérience Black Panther définitive et authentique, en leur accordant plus de contrôle et d'impact sur leur histoire que n'importe quel autre jeu vidéo centré sur la narration. » Tout un programme.

Outre son directeur, Cliffhanger Games semble déjà compter une solide équipe composée de vétérans d'autres licences majeures comme Halo, God of War, Call of Duty et consorts.