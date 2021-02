Electronic Arts dépose un brevet permettant de passer outre l'attente du téléchargement d'un jeu

À l'heure où la fibre se généralise doucement mais sûrement, avec en contrepartie des jeux toujours plus volumineux (petite pensée pour Call of Duty: Modern Warfare et ses quelque 250 Go d'espace requis), les temps de téléchargement peuvent parfois se révéler assez longs. Cela dépend bien entendu du débit de chacun, mais également de la vitesse d'écriture du disque dur ou du SSD.

Pour passer outre cette attente, Electronic Arts a ainsi développé une technologie permettant de lancer directement un jeu en téléchargement via le streaming. Pour rendre cela possible, celle-ci va d'abord s'enquérir de l'état d'installation du jeu sur PC. S'il n'est pas encore installé, elle se mettra en place et offrira la possibilité de jouer au jeu en streaming pendant ce temps.

Une fois le téléchargement terminé, cette nouvelle technologie devrait basculer sans transition de la version streamée à la version installée localement.