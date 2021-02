Anthem : la refonte du jeu est officiellement annulée

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

C'est un véritable fiasco pour Bioware et Electronic Arts mais il s'agit sans doute de la décision la plus raisonnable. Il était presque impossible d'imaginer un nouveau départ pour Anthem tant sa sortie a pu être décriée et son contenu tourné en dérision pour son manque de profondeur. À présent, le studio canadien va pouvoir se tourner vers les projets que les joueurs attendent vraiment… Et les développeurs n'auront pas le droit à l'erreur.