Le nouveau dashboard Xbox permet de pré-télécharger les nouveaux jeux Game Pass sur sa console

La fonctionnalité n’est pas neuve. Cela fait des années que le Microsoft Store et le PlayStation Store permettent de télécharger des jeux avant leur sortie si on les a précommandés. Mais il s’agit ici des jeux qui vont intégrer le Game Pass, qui était jusqu’alors considéré comme un catalogue alternatif.

Avec la dernière mise à jour du dashboard Xbox, les utilisateurs peuvent parcourir une nouvelle catégorie du catalogue intitulée « Bientôt disponible ». Non exhaustive, cette catégorie donne accès aux prochains titres qui peuvent déjà être téléchargés sur sa console en attendant leur sortie. C’est notamment le cas de Call of The Sea, qui sortira officiellement le 8 décembre prochain.