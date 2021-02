Red Dead Redemption 2 : deux fois plus de joueurs sur PC que sur consoles en janvier 2021

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années sur Grand Theft Auto V, c'est effectivement l'aspect multijoueurs qui sert aujourd'hui de locomotive au dernier titre du studio Rockstar Games.

Une locomotive plus efficace sur la version PC du jeu si l'on en croit les informations publiées par SuperData. Sortie un an après la version PS4 / Xbox One, la mouture Windows des aventures d'Arthur Morgan a profité du mois de janvier 2021 pour réunir son plus grand nombre de joueurs PC.

SuperData indique que « la base de joueurs PC de Red Dead Redemption II a atteint son plus haut niveau jamais enregistré en janvier et a presque doublé le nombre d'utilisateurs de la version console » et avance 1,8 million de joueurs PC contre 611 000 sur console.

Pour expliquer ce « renversement », SuperData avance le fait que des joueurs consoles ont repris le jeu sur PC pour profiter des améliorations et que la commercialisation séparée de Read Dead Online depuis décembre a boosté les ventes.