Envie de piloter un bateau électrique ? Faites un détour à Cannes en septembre !

Le Candela C-8 a une autonomie de plus de 50 milles marins, ou 92 kilomètres pour une vitesse moyenne de 24 nœuds. Si les conditions ne permettent pas l'utilisation des ailes hydroptères, le bateau navigue sur sa coque, à vitesse cependant réduite. Côté émissions carbone, le C-8 affiche une diminution de 99 % par rapport à un modèle similaire à moteur thermique. Ceci permet une économie quant au coût de l'essence, mais aussi une préservation de l'environnement et des fonds marins.

Le bateau peut accueillir huit passagers et peut abriter pour la nuit deux adultes et deux enfants. La cabine est spacieuse et équipée d'enceintes. Comptez 290 000 euros pour acquérir le Candela C68, un produit de luxe, comme la plupart des hors-bords que vous pourrez admirer au Cannes Yachting Festival.