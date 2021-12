Les bateaux électriques et volants de Candela lèvent 24 millions d'euros supplémentaires

Le but de la société suédoise Candela est simple : construire et commercialiser de luxueux navires électriques de plaisance dotés d'hydrofoils. Après un prototype dévoilé en 2016, l’entreprise s’est mise au travail et commercialise depuis 2018 différents modèles, dont le C-8. Grâce à une nouvelle levée de fond dans laquelle on retrouve EQT Ventures et Chris Anderson, qui a déjà un statut d’investisseur, Candela a levé 24 millions d’euros, un record absolu pour la jeune entreprise.