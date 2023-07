Sans chaîne, ni courroie : comment fonctionnent ces vélos "hybrides" à entraînement numérique ?

Principal avantage : quasiment plus aucun entretien de la partie transmission n'est nécessaire, puisqu'il n'y a plus de phénomène de friction avec la chaîne ou la courroie. Plus besoin de lubrifier ou d'ajuster les dérailleurs, aucun élément physique ne relie le pédalier à la roue arrière. On peut quand même se poser la question de la panne. Alors qu'une chaîne qui a déraillé se remet très facilement, ou qu'un dérailleur ne demande que quelques minutes pour être changé, que ferait-on avec ce système ? Qu'en est-il de sa solidité sur le long terme ? Il paraît difficile d'affirmer aujourd'hui qu'une personne lambda serait à même de réparer un vélo équipé du digital drive s'il tombait en panne.