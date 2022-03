Biktrix dévoile un vélo électrique doté de pas moins de 300 Nm de couple

Le Biktrix XD a été conçu au Canada, où il sera également produit. Le P.-D.G. de la marque, Roshan Thomas, s'est dit « fier de son équipe pour leurs efforts constants à donner vie à ce projet ».

En plus de ses 300 Nm de couple, l'engin revendique plus de 2 000 watts. La marque avance également des vitesses à « +50 km/h », le symbole « + » cachant probablement des capacités bien plus élevées. Sur sa chaîne YouTube, la marque n'hésite pas à le montrer tractant une petite caravane. Le moteur sera étanche et bénéficiera de protections face aux terrains accidentés.

Dans sa version standard, le Biktrix sera livré avec un levier à 10 vitesses et deux options pour l'accélération. La batterie, qui devra pouvoir suivre les besoins d'un tel moteur, pourra fonctionner en 48 V ou 52 V, avec des capacités allant jusqu'à 25 Ah.

Quoiqu'il en soit, il y a peu de chances de voir le Biktrix XD arriver en France, à moins de le classer dans la catégorie des cyclomoteurs. La marque prévoit un lancement officiel des livraisons pour cette année, avec une fourchette de prix allant de 4 999 à 5 999 dollars (entre 4 500 et 5 400 euros environ).