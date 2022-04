Test Amazon Echo Buds : Alexa suffit-elle à faire briller ces écouteurs sans fil ?

Dans sa communication, Amazon indique que ses écouteurs « premium » permettent un son « équilibré et dynamique » pour des « graves plus puissants et des aigus fidèles ». En somme, plus ou moins le genre de discours que tiennent toutes les marques, même si Amazon ne va qualifier ses intras de Hi-Fi comme l’osent certains concurrents.

Mais qu’en est-il sur le papier ? Hé bien, il est clair que le son n’est pas Hi-Fi. Au moins, Amazon ne nous ment pas sur ce point. Il n’est pas non plus le plus équilibré du marché, jouant sur une accentuation des basses fréquences pour séduire le grand public.

Le rendu final est donc relativement vibrant, les sous-basses étant mises en avant. Les bas-médiums savent rester vigoureux, bien qu’un peu plus de punch n’eût pas été du luxe. À cet égard, on préfère les Galaxy Buds 2 ou les TRN T300, plus « fun ». Les voix sont quant à elles légèrement en retrait, sans pour autant se faire écraser par les autres fréquences. Un peu de sibilance émaille le tout, sans rendre l’écoute désagréable malgré tout. Les aigus se font discrets et équilibrés, avec de légers pics afin de donner un peu de clarté à l’ensemble. L’écoute n’est donc jamais fatigante. Nous aurions toutefois aimé plus de mordant sur cette partie.

Techniquement, les Echo Buds ne sont pas les meilleurs du genre. Les morceaux chargés tendent à produire un rendu brouillon. La scène sonore, assez centrée, contribue à cette sensation. Attention, nous ne disons pas que les Echo Buds sont mauvais. Ils restent très corrects pour leur prix. Ils ont juste du mal à se démarquer de la concurrence. Leur signature relax devrait d’ailleurs séduire pas mal de monde, en particulier les blasés du fameux V si cher aux constructeurs en entrée de gamme.