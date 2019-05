Précarité au travail : 260 000 "forçats du clic" comptabilisés en France

Le micro-travail au service de l'IA

Lutter contre une précarité financière

Une population invisible et sans protection

Source : DiPLab

L'étude a été menée par deux chercheurs du CNRS et de Télécom ParisTech. Pour dresser un panorama du, l'équipe de recherche s'est notamment appuyée sur un questionnaire en ligne auprès de 1 000 individus ayant recours à cette pratique, ainsi qu'à une enquête qualitative auprès de 92 travailleurs, clients et propriétaires de telles plateformes.Le micro-travail est une forme de, qui divise le travail en une multitude de micro-tâches, réalisables par des individus. Ces brèves missions sont alors proposées sur des plateformes en ligne, les plus célèbres étant, ouen France. Les utilisateurs qui y sont inscrits, les, peuvent alors prendre en charge des activités nécessitant peu de qualifications, contre une rémunération à la tâche généralement faible.Paradoxalement, cette multitude d'interventions humaines joue un rôle essentiel dans le. En effet, les algorithmes de, en particulier, nécessitent des bases de données qualifiées pour leur phase d'apprentissage. Et ce sont des humains qui leur permettent d'être alimentés avec de tels jeux d'entraînement. De même, les micro-travailleurs aident parfois à vérifier les résultats de l'IA ou à pallier ses limites.D'après l'étude, ce mode de travail serait en plein essor et concernerait environ. Un chiffre d'une grande ampleur qu'il convient toutefois de nuancer, puisqu'il recense en réalité le nombre d'inscrits sur les plateformes, sans dissocier les véritables micro-travailleurs des inactifs.Qui sont ces micro-travailleurs et quelles sont leurs sources de motivation ? La première raison de leur présence sur ces sites est le, pour environ 45 % des sondés. Car les plateformes de micro-travail attirent particulièrement des: 27,9 % des inscrits seraient sans emploi et 22 % d'entre eux vivraient sous le seuil de pauvreté. Cependant, le revenu accumulé varie fortement selon les utilisateurs, avec une moyenne à...À cette difficulté financière, s'ajoute celle de faire reconnaître son travail. Car les micro-travailleurs n'ont généralement. Et les tentatives pour faire entendre leur voix ou négocier de meilleures rémunérations, via les forums des plateformes, sont souvent tuées dans l'œuf par les sites eux-mêmes.Le but de cette étude est donc d'alerter sur une nouvelle forme de travail, beaucoup moins médiatisée que celles des indépendants pour les applications de VTC ou de livraison . Et si ces derniers protestent parfois contre leurs conditions de travail, les micro-travailleurs, eux, évoluent dans un univers où