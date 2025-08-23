Propriétaire et hôte d'un appartement en location sur Airbnb, une femme a été victime du minage de cryptomonnaies opéré par ses locataires depuis sa demeure. Elle a dû régler une facture d'électricité au montant stratosphérique.
Louer sa maison pour trois semaines et recevoir une facture d'électricité digne d'une petite usine. C'est la mésaventure vécue par Ashley Ann, propriétaire américaine d'un logement Airbnb, qui a vu sa location transformée en centre de production de cryptomonnaies. L'hôte a découvert une facture d'électricité de 1 500 dollars (environ 1 300 euros) au terme du séjour. Les caméras de surveillance ont révélé que les locataires avaient installé dix ordinateurs pour miner des cryptomonnaies et utilisé la borne de recharge électrique.
Dix ordinateurs de minage crypto filmés par les caméras de surveillance
Trois semaines de location, 1 500 dollars de consommation électrique. Voilà l'addition salée qu'a reçue Ashley Ann après le départ de ses mystérieux locataires. Pour vous donner une idée, on a ici de quoi payer plusieurs mois d'électricité pour une famille normale. La propriétaire, interloquée, a d'abord cru à une erreur de facturation.
C'est en visionnant les enregistrements de ses caméras extérieures que le pot aux roses a été découvert. Les images parlent d'elles-mêmes, avec dix ordinateurs complets sortis de la maison lors du check-out. Pas des petits laptops pour télétravailler, non. De vraies machines de guerre informatiques, le genre d'équipement qu'on utilise pour faire tourner des calculs complexes jour et nuit sans interruption.
Le minage de cryptomonnaies, pour les non-initiés, c'est cette activité qui consiste à faire résoudre des équations mathématiques ultra-complexes à des ordinateurs pour valider des transactions blockchain. En échange, on reçoit des fractions de Bitcoin ou d'autres monnaies virtuelles. Le hic ? Cette activité dévore une quantité astronomique d'électricité, comparable à celle d'un petit data center. Et devinez qui paie la note quand c'est fait dans un Airbnb ?
Les voyageurs qui louaient le bien Airbnb ont empoché 86 000 euros mais doivent rembourser la facture
Après avoir découvert le résultat, Ashley Ann a immédiatement saisi Airbnb du problème. La plateforme, d'abord réticente selon ses dires, a finalement tranché en sa faveur après qu'elle a présenté les preuves vidéo. Les locataires ont dû rembourser l'intégralité des frais électriques, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Le plus fou dans cette affaire ? Le locataire principal, contacté par la propriétaire, n'a pas nié les faits. Mieux, il a reconnu avoir empoché la coquette somme de 100 000 dollars – environ 86 000 euros – grâce à son opération minière clandestine. De quoi relativiser largement les 1 300 euros d'électricité ! On comprend mieux pourquoi certains malins tentent le coup : quand le jeu en vaut la chandelle, peu importe qui règle l'addition énergétique.
Désormais échaudée, Ashley Ann a enrichi son règlement intérieur de deux clauses qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir écrire un jour. Première interdiction : pas de minage de cryptomonnaies dans la propriété. Deuxième règle : interdiction d'installer des stations de recharge pour véhicules électriques sans autorisation. Car oui, les locataires avaient aussi exploité la borne de recharge présente sur place, probablement pour alimenter encore plus de matériel. Une créativité entrepreneuriale qu'on saluerait presque si elle n'était pas aux frais du propriétaire !