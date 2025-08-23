Louer sa maison pour trois semaines et recevoir une facture d'électricité digne d'une petite usine. C'est la mésaventure vécue par Ashley Ann, propriétaire américaine d'un logement Airbnb, qui a vu sa location transformée en centre de production de cryptomonnaies. L'hôte a découvert une facture d'électricité de 1 500 dollars (environ 1 300 euros) au terme du séjour. Les caméras de surveillance ont révélé que les locataires avaient installé dix ordinateurs pour miner des cryptomonnaies et utilisé la borne de recharge électrique.