Clubic, fête ses deux ans d'indépendance, plein d'optimisme

Alors que Clubic aura 20 ans dans quelques semaines, c'est un autre anniversaire que nous souhaitions fêter et évoquer avec vous aujourd'hui : celui de nos deux ans en tant que média indépendant. C'est en effet le 1er avril 2018 , avec quelques incertitudes et en toute humilité, que Clubic a rebooté pour vous et pour nous... Avec une toute petite équipe, une petite infrastructure et une communauté à rebâtir.C'est vrai, les années M6 ont laissé des traces, tant sur notre audience, notre communauté et notre aura auprès des marques que sur nous, l'équipe. Il y a deux ans, si nous ne savions pas franchement où nous allions, nous souhaitions retrouver ce qui a fait le sel de Clubic, sans revenir en arrière.Nous avons alors remodelé (un peu) le site mais, surtout, élargi la ligne éditoriale de Clubic et accueilli nombre de contributeurs. Parmi ceux-ci, de nouvelles plumes et des « revenants » - aucun zombie parmi eux, je vous rassure. Nous avons depuis organisé deux journées des rédacteurs : si nous étions presque 20 lors de la première édition, nous fûmes près de 40 à la deuxième. Ainsi, au lieu de se concentrer sur un noyau dur, Clubic s'ouvre, offre la parole à des rédacteurs experts ainsi qu'à des journalistes plus généralistes (et vice versa). Ils sont notre richesse et nous les remercions de nous accompagner tous les jours pour vous informer.Et puis il y a vous, la communauté. Nous vous avions annoncé, lors de la reprise, que le lecteur serait désormais le rédacteur en chef de Clubic. Nous écoutons vos remarques dans les commentaires et essayons d'en prendre de la graine (quand cela s'y prête, hein ?!). Vous êtes en effet plus de 2000 commentateurs réguliers ! Nous avons aussi eu la joie de passer une journée à échanger et partager avec vous, entre un coup à boire et un coup dans les dents... À, évidemment.Lors de cette journée de la communauté , nous avons redécouvert combien notre audience est faite de profils bigarrés : des fous furieux de tech, mais pas uniquement, des bidouilleurs, des joueurs, des dévoreurs d'infos, des testeurs en herbe, des commentateurs de tous les jours... Sans oublier nos merveilleux modérateurs (). Tous différents, certes, mais tous curieux. C'est d'ailleurs très certainement ce point qui nous rassemble avant tout : la curiosité.Clubic change donc, avec vous tous et toutes, avec plus de contributeurs, plus d'écoutes et de rencontres. Nous gardons toutefois un cap : répondre aux questions que vous vous posez quant à la technologie de tous les jours, à l'innovation et aux technologies de demain.Il n'est pas facile de dresser un bilan en quelques lignes, surtout quand il s'agit de faire le point sur des milliers de sujets et d'heures de lecture. Il y a certes eu des erreurs, des améliorables et parfois des remontrances, mais, humilité mise à part pour quelques minutes, nous sommes plutôt très contents d'être arrivés là où nous sommes aujourd'hui.Cette année nous avons couvert des salons d'envergure, sur lesquels nous n'avions pas mis les pieds depuis longtemps. Après l' IFA et le CES , nous comptons bien vous en faire vivre d'autres dès que les circonstances le permettront.J'ose affirmer que nous comptons dans nos colonnes certains des meilleurs tests de smartphone du web français, et pas seulement : hardware, périphériques, réseau, sièges, objets connectés... mais aussi voitures électriques. Nous avons réalisé près de 350 tests et essais l'an passé (et c'est sans compter les comparatifs ).Clubic cette année c'était aussi des dossiers de fond sur des sujets qui vous touchent, des décryptages ou encore des wikis... Et bien sûr des rendez-vous plus légers, que nous sommes tous heureux de retrouver le week-end : du Veilleur d'écran[ s ] ou tout nouveau NEO·Classics en passant par les S | F ; que d'occasions de partager avec vous nos passions.Si nous ne partageons pas nos audiences (pas sûr que ces chiffres intéressent quiconque d'ailleurs), sachez que Clubic se porte de mieux en mieux. Nous envisageons aujourd'hui la suite de l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité, afin d'en offrir toujours plus et toujours mieux.Nous avons mis momentanément le « ravalement de façade » en pause pour nous occuper de retravailler la mécanique au cœur du site ; vous n'en verrez rien, mais sachez que le moteur était quasiment d'origine... Cela nous permettra de mieux évoluer par la suite et, cela, vous en profiterez.Côté équipe interne, nous recrutons petit à petit des forces vives avec des idées fraîches tandis que nous continuons à faire croître notre belle communauté de rédacteurs. Pour vous, demain, nous souhaitons toujours plus de services, d'articles (et de vidéos ) sur les sujets que vous aimez ou qui vous intéressent. C'est simple dit comme ça, non ?