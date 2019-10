Journée de la communauté Clubic.com : c'était samedi, c'était comment ?

Des mots et des démos

Du petit-déj à l'apéro

ENCORE !

Nous vous l'avions annoncée il y a quelques semaines et, après un peu d'organisation, nous avons eu le plaisir de partager une belle journée avec vous,la meilleure communauté de l'Internet français.C'est en effet d'abord un grand merci que nous souhaitions vous adresser par cette brève brève. Merci donc aux rédacteurs, modérateurs et lecteurs de s'être déplacés.L'équipe est unanimement heureuse d'avoir pu vous rencontrer ainsi que d'avoir partagé conversations, mets (et boissons) et jeux.Pour les absents de cette année un petit récap' en quelques lignes qui vous donnera, nous l'espérons, l'envie de vous joindre à nous l'an prochain.La journée de la commu s'est déroulée dans un bar à jeux du centre de Lyon, privatisé pour l'occasion.Après avoir partagé un petit-déjeuner et commencé à faire connaissance, nous avons procédé à notre seule activité « sérieuse » de la journée : répondre aux questions et aux trolls posés par la communauté. Notez d'ailleurs que nous vous préparons un post afin de répondre aux questions restées sans réponse faute de temps.L'après-midi s'est déroulée sous le signe du jeu vidéo et des concours. Le tournoi de Street Fighter 2 Turbo a été remporté par, celui de Sonic the Hedgehog 2 ainsi que notre juste prix du geek paret le concours de Beat Saber par... Les vainqueurs sont respectivement repartis avec une Super Nintendo Mini, une MegaDrive Mini, un bon d'achat chez un e-commerçant bien connu et un Oculus Quest. Bah ouais, fallait venir !Spéciale dédicace à, au passage, qui aura tenu le rôle de juge-arbitre-commentateur d'une façon royale.Big-up également à la Pharmacie Ludique qui nous a reçus de la meilleure des manières jusqu'à l'apéro ainsi qu'à Jerry, cofondateur de Clubic il y a maintenant presque 20 ans, présent pour l'occasion.N'en faisons pas un mystère, il y aura une deuxième journée de la communauté... mais il faudra attendre l'an prochain.Encore une fois un énorme merci à tout ceux qui se sont déplacés. Nos échanges ont confirmé à l'équipe le (bon) sens de l'évolution de Clubic et notre envie de continuer à nous améliorer pour vous offrir le meilleur.