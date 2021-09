Hôtels, gouvernements et entreprises : voici FamousSparrow, la nouvelle terreur du cyberespionnage

FamousSparrow frappe la plupart des régions du globe. ESET Research évoque ainsi, parmi les pays victimes, la France, la Lituanie et le Royaume-Uni pour l'Europe ; le Brésil, le Canada et le Guatemala pour l'Amérique, Israël et l'Arabie Saoudite pour le Moyen-Orient ; Taïwan pour l'Asie et le Burkina Faso pour l'Afrique.