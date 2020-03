Microsoft pourrait enfin dévoiler du gameplay capturé sur Xbox Series X plus tard cette semaine

Un événement qui sort de nulle part

Au programme, technologies et nouveaux jeux ?

Même si les deux constructeurs ont été plutôt avares en démonstrations concrètes visant à illustrer le potentiel de leur machine respective, la firme américaine a pris un peu d'avance. En effet, en décembre dernier, la Xbox Series X a dévoilé son design accompagné d'un teaser de. Nous savons également quefigurera au lancement de la console en fin d'année.Ainsi, une nouvelle rumeur relayée sur Reddit semble indiquer qu'une présentation plus poussée de la Xbox Series X pourrait avoir lieu plus tard dans la semaine. Le 5 mars prochain, AMD organisera son événementet Microsoft figure sur la liste des invités. Les deux entreprises y discuteront de leur partenariat... mais pas seulement !Toujours selon ces bruits de couloir, les firmes devraient y détailler des technologies embarquées avec la Xbox Series X, comme le ray tracing DirectX ou encore Variable Rate Shading annoncé par Microsoft il y a quelques jours. Des studios comme Turn 10 () ou encore Playground Games () seraient présents pour des démonstrations en bonne et due forme.Rappelons qu'il s'agit d'une rumeur non vérifiable. Nous vous recommandons de prendre de grosses pincettes avec ce que vous venez de lire.