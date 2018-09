Polymega : la console (compatible Sega Saturn) disponible en précommande à 249$

La Polymega de plus en plus réelle !

Des expéditions annoncées « début 2019 »

Il y a quelques semaines sur Clubic, nous évoquions la console Polymega , soit un doux rêve pour tous les amoureux de retrogaming.La consolepromet d'être une machine polyvalente, capable d'accueillir les cartouches NES, Super Nintendo, Mega Drive, mais aussi les jeux PS1, les jeux Sega Mega-CD, ou même les Hu-Card de la PC Engine. Aujourd'hui, les géniteurs de la machine ont dévoilé un nouveau, pour célébrer l'ouverture des précommandes... mais aussi officialiser la compatibilité Sega Saturn !Ainsi, les joueurs intéressés devront se rendre directement sur le site officiel Polymega afin de passer commande. Du moins, puisque le site en question a été hors service plusieurs heures hier, la faute à un très fort trafic probablement.Toujours est-il que ceux qui parviendront à se connecter pourront donc précommander la machine, à condition de bien vouloir débourser la somme de 249 dollars.A ce tarif, on mettra la main sur un boitier de base, qui permettra de lire les jeux au format PlayStation, Neo Geo CD, Mega CD, Sega Saturn et TurboGrafx CD, le tout, étant livré avec une manette de jeu.Pour profiter des jeux au format cartouche, le joueur devra faire l'acquisition du module correspondant. Chaque module permettra d'accueillir les jeux d'origine, ainsi que deux manettes de jeu, sachant qu'une manette (semblable à la manette d'origine) est livrée avec chaque module - vendu au tarif de 60 dollars.Enfin, Playmaji a officialisé le fait que sa machine Polymega, tout comme les modules, ne sont pas zonés et que le joueur pourra installer ses jeux dans la mémoire de la machine.Reste à savoir maintenant quand auront lieu les premières expéditions de cette Polymega, annoncée pour, qui s'annonce plutôt alléchante sur le papier. Evidemment, on espère pouvoir mettre la main sur la bête rapidement pour pouvoir tester la compatibilité avec nos CD et cartouches d'antan, ainsi que la qualité d'image, l'interface...