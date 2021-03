Aya Neo : l'attendue console portable avec un cœur de PC démarre sa campagne de crowdfunding

La start-up Aya va bientôt lancer la première console portable avec un système d'exploitation Windows 10. Sur sa page de financement participatif organisé sur le site Indiegogo, les créateurs de la machine ne cachent pas leurs ambitions. En effet, ils souhaitent permettre aux joueurs de bénéficier d'une expérience PC en mode portable. Et c'est pour cela que la Aya Neo embarquera des composants assez impressionnants pour une console nomade.



Ainsi, elle est équipée d'un écran tactile multitouch à cinq points avec une diagonale de 7 pouces et une définition de 1 280 x 800 pixels. Le processeur équipé est un Ryzen 5 4500U pouvant aller de 2,4 à 4 GHz avec six cœurs. Il est épaulé par une carte graphique Radeon Vega 6, 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go ou 1 To via un SSD NVMe. La batterie délivre une autonomie allant de cinq à six heures d'utilisation et affiche une compatibilité avec la charge rapide à 65 W. Enfin, les manettes sont pourvues de joysticks, d'un D-Pad, d'un gyroscope et d'un système de vibrations.