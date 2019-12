Retro : Radars, Linky, Nucléaire, Cybertruck, votre top 10 des sujets les plus commentés cette année

Le radar a eu la cote... enfin pas au sens positif du terme (© Idemia)

De la 10ème à la 6ème place :

Quel est le rapport entre le porno et Emmanuel Macron ? La réponse au #2 (© Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com)

De la 5ème à la 1ère place

Vous, chers lecteurs, représentez la communauté de Clubic. Grâce à vos nombreux commentaires déposés tous les jours sous nos articles, tests, dossiers, comparatifs et autres interviews, vous faites vivre le site et donnez une âme à cette communauté. Cette année, certains sujets ont déchaîné les passions ou ont fait naître des débats souvent très intéressants. Alors que le rideau est sur le point de se baisser sur 2019 pour laisser place à une nouvelle année, nous avons décidé de vous proposer la liste des 10 sujets les plus commentés sur Clubic ces douze derniers mois.Le 15 avril, nous vous indiquions ce que peut coûter la recharge à domicile de votre voiture électrique. Abonnement, bornes, prix selon les modèles et solutions alternatives, ce sujet fut le dixième plus commenté de l'année sur Clubic.Total : 136 commentaires.On monte d'un cran avec notre dossier spécial consacré au projet gigantesque ITER, qui réunit 35 pays autour de la démonstration de la faisabilité de la fusion nucléaire comme mode de production massive d'énergie. Outre la description du programme, le dossier nous en apprend notamment plus sur ce qu'est la fusion nucléaire ainsi que ses avantages.Total : 138 commentaires.Linky suscite la polémique depuis plusieurs années. Beaucoup refusent son installation notamment pour ses prétendues conséquences sur le corps humain. Le compteur d'Enedis serait nocif pour certains, mais pas pour l'ANFR, qui a publié une étude démontrant l'inverse. Étude dont nous avons relayé les résultats le 15 juillet.Total : 140 commentaires.Présenté le 21 novembre, le Tesla Cybertruck est à l'origine du buzz de cette fin d'année. La production du pick-up électrique de la firme américaine devrait débuter fin 2021. En quelques jours, Elon Musk aurait enregistré 200 000 réservations de l'engin aux formes étonnantes, que vous avez très largement commenté dès le lendemain sur Clubic.Total : 161 commentaires.Le 17 décembre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement auquel tenait beaucoup Bruno Le Maire. Celui-ci fait passer, à compter du 1er janvier 2020, le plafond du malus appliqué pour l'achat des véhicules les plus polluants de 12 500 euros, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont de 173 grammes de CO2/km, à 20 000 euros pour ceux supérieurs à 184 grammes de CO2/km. Un sujet qui a été largement débattu.Total : 169 commentaires.Plusieurs dizaines de chercheurs et ingénieurs ont dévoilé de nouvelles projections particulièrement alarmantes, estimant que la température mondiale augmentera de 6,5 à 7°C en 2100. Les scientifiques ont mis au point deux modèles climatiques qui ont été soumis à différents scénarios socio-économiques. Rien de rassurant hélas dans cet article publié le 18 septembre, mais beaucoup de réactions parmi vous.Total : 185 commentaires.Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, a récemment accordé une interview au, durant laquelle il a lancé un vrai cri d'alarme sur l'avenir du nucléaire en France. Selon lui, remplacer le nucléaire décarboné par des énergies renouvelables ne permettrait pas nécessairement de réduire les émissions de CO2. Son affirmation comme quoi le nucléaire serait moins dangereux a plus ou moins fait écho aux données fournies par le site Our World in Data. Vous avez été nombreux à débattre sur le sujet.Total : 189 commentaires.Le véhicule électrique, c'est l'avenir paraît-il. Seulement, les Français ne sont pas vraiment emballés, comme le prouve un sondage commandé par, dont nous nous sommes fait le relais le 24 septembre. Deux données retranscrivent ce que pensent les consommateurs de la voiture électrique : 63 % des personnes interrogées voient l'autonomie comme un frein à l'achat, et près de la moitié des sondés perçoivent le véhicule électrique comme peu écologique.Total : 197 commentaires.Le 20 novembre, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement des sanctions contre les utilisateurs qui consultent des contenus pédopornographiques : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, le chef de l'État veut que les FAI activent le contrôle parental par défaut auprès de tous leurs clients. La sortie du président de la République vous a fait réagir en masse.Total : 224 commentaires.Il est l'article le plus commenté cette année sur Clubic. Le 3 novembre, nous vous informions de l'installation de 1 200 radars tourelles supplémentaires sur le territoire d'ici la fin de l'année prochaine. Plus difficile à dégrader, et surtout doté de meilleures capacités que celles de ses aînés, le radar tourelle est destiné à devenir une réelle arme de dissuasion pour le conducteur, et une vraie machine à cash pour l'État.Total : 337 commentaires.