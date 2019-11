Le nucléaire provoque-t-il moins de morts que le solaire ou l’éolien ?

2

Un EPR pas si cher, du nucléaire pas si dangereux

Que disent les études réalisées sur le sujet ?

Au cours de l'interview, Yves Bréchet déplore les idées reçues entourant la filière du nucléaire, qu'il estime être alimentées «». Il réfute également l'idée selon laquelle remplacer du nucléaire décarboné par des énergies renouvelables permettrait de réduire les émissions de CO, et dénonce l'absence de vision à long terme de l'Etat sur ces sujets.Abordant la question de l' EPR de Flamanville , il dénonce une «» et une «» résultants de l'absence de construction de centrale pendant 20 ans, et responsables, selon lui, des surcoûts et des retards. Yves Bréchet réfute néanmoins l'idée selon laquelle le projet serait un puits sans fond : «».Parmi ses multiples prises de position, c'est l'affirmation selon laquelle le nucléaire serait bien moins dangereux que les énergies renouvelables qui a suscité le plus de réactions. Plus précisément, l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique affirme que : «». D'où viennent ces chiffres ? Et sont-ils exacts ?À défaut de pouvoir les retrouver à l'identique, ces ordres de grandeur apparaissent néanmoins semblables aux conclusions des études réalisées ces dernières décennies. En 2017, le siteévoquait le faible taux de mortalité rattaché au nucléaire en se basant sur une étude de 2007 () publiée dans, laquelle déterminait que les décès liés au nucléaire (morts directes et cancers induits ultérieurs) atteindraient au maximum 0,07 morts par térawatt-heure produit... Soit 350 fois moins que le charbon et 260 fois moins que le pétrole.Néanmoins, cela ne nous apprend rien sur les renouvelables, et ces données commencent à dater quelque peu. Il convient donc se référer à une étude plus récente ( Why nuclear energy is sustainable and has to be part of the energy mix » ) publiée dans la revue SM&T d'Elsevier, qui a établi en 2014 les chiffres de la mortalité liée à différentes sources d'énergie à partir de données fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé.D'après celle-ci, même en incluant le nombre de décès liés à la catastrophe de Fukushima, le nucléaire ne causerait pas plus de 0,04 morts par milliard de kilowattheures produits. C'est-à-dire 3,75 fois moins que l'éolien, 11 fois moins que le solaire posé sur toit, 35 fois moins que l'hydraulique, 100 fois moins que le gaz naturel, 600 fois moins que la biomasse, 900 fois moins que le pétrole, et 2 500 fois moins que le charbon...