Linky : pour l'ANFR, les Equipements Radio des compteurs sont sans danger pour la santé

L'appareil n'émet quasiment jamais

Un niveau de champ électrique très largement inférieur à la valeur limite réglementaire

Source : Rapport ANFR

Au centre de l'attention et sous le feu des critiques depuis plusieurs années, les compteurs électriquesne sont pas près de faire l'unanimité. Certains redoutent notamment qu'il soit dangereux pour la santé. L'a délivré ses réponses dans une étude portant sur les, qui sont des modules optionnels des compteurs déployés partout en France par Enedis.Les Équipements Radio Linky permettent la transmission, sur smartphone ou tablette et en temps réel, des données du compteur provenant des appareils qui se trouvent à l'intérieur du domicile, pour être informé en continu du niveau de consommation énergétique de votre appartement ou de votre maison.Ces données étant transmises par Wi-Fi du compteur à la box puis à l'appareil qui affiche les données, la question des émissions radio fut toute naturelle. L'ANFR a établi son rapport en se basant sur laproposée par le fournisseur Direct Energie (désormais Total Direct Energie) et utilisée par un particulier. Et les résultats sont on ne peut plus rassurants.Selon l'Agence, le premier point majeur de l'étude réside en la répartition des émissions de l'ERL dans le temps. Cette dernière indique que, avec une transmission de données relevée toutes les 1,6 seconde. Une seule et même transmission est découpée en deux envoies d'une durée de 0,01 seconde, avec un intervalle de 0,1 seconde entre les deux.L'ANFR a également répondu à la partie qui intéresse le plus le grand public : le niveau d'exposition. D'après le rapport, celui-ci s'avère être très faible et inoffensif., avec un pic maximal mesuré à 5 V/m.dans cette bande de fréquence, ce qui signifie que, au même titre que le Wi-Fi, mesuré à 2,8 V/m près d'une box internet active.Notons que la sonde de mesure était installée à seulement cinquante centimètres de la clé Atome accrochée au compteur Linky test, alors que nous nous trouvons naturellement très souvent à une distance bien plus élevée de notre compteur. Alors, rassuré(e) ?