Citroën C5 X hybride : le nouveau modèle de Citroën dévoilé en détails

Ainsi, le constructeur indique que le confort à bord est de haut niveau. L’habitabilité est également à l’honneur puisque l'espace à l‘arrière est généreux sans pour autant trop empiéter sur le volume du coffre, qui atteindra 545 litres.

Vincent Cobée, Directeur général de Citroën, a ainsi déclaré : « Avec C5 X, Citroën se dote d’un véhicule haut de gamme ambitieux et fédérateur, véritable outil de conquête pour des clients de plus en plus enclins à partir à la découverte du monde. Une proposition audacieuse et inédite qui incarne véritablement tout le savoir-faire de Citroën en matière d’innovation et bien-être, ici élevé au rang d’art de vivre ».