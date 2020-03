HTC arrête la production de ses casques VR Vive Pro et Vive Focus

HTC fait le tri dans ses casques Vive

Source : RoadToVR

Il y a quelques jours à peine, on évoquait sur Clubic les difficultés rencontrées par le groupe HTC, qui fut jadis leader du marché des smartphones aux États-Unis, devant Apple et Samsung.Si un nouveau smartphone est attendu prochainement (compatible avec le nouveau réseau 5G qui plus est), c'est bien de réalité virtuelle dont il s'agit aujourd'hui, puisque le groupe HTC a confirmé son intention de stopper la production de deux modèles : le Vive Pro et le Vive Focus.Ainsi, dans la gamme Vive Pro du constructeur, il sera désormais possible de s'offrir uniquement le modèle Vive Pro Eye, qui dispose d'un suivi des yeux de l'utilisateur. Idem du côté de la gamme Vive Focus, avec un modèle qui disparaît, pour laisser la place uniquement au modèle Vive Focus Plus.