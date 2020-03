HTC : le fabricant continue une chute qui semble sans fin

La baisse des résultats de HTC se poursuit

Source : GSMArena

En présentant ses derniers résultats financiers, HTC confirme sa chute sur le marché des smartphones. Le groupe annonce ainsi un bénéfice de 14 millions de dollars «» pour le mois de février 2020, soit une baisse de 33 % par rapport à l'an dernier... C'est également 12 % de moins qu'au mois de janvier 2020.Ces résultats peuvent toutefois être expliqués par le fait que depuis quelque temps, HTC ne se focalise plus uniquement sur les smartphones : le groupe a notamment développé une branche dédiée à la réalité virtuelle , avec le casque Vive évidemment, et plus récemment le Vive Cosmos Pour autant, HTC n'abandonne pas le marché de la, puisque le groupe va lancer cette année un smartphone compatible avec le réseau nouvelle génération 5G . Rappelons qu' en 2011 , HTC était leader du marché aux Etats-Unis, devant Samsung et Apple...