Acer décide d'annuler le ConcepD OJO, son prochain casque de réalité virtuelle

Acer dit adieu à la VR ?

Source : Road to VR

Annoncé l'année dernière par la marque, le ConceptD OJO n'avait plus fait parler de lui depuis plusieurs mois. Le site Road to VR s'est donc inquiété de son sort... à juste titre. Un porte-parole d'Acer s'est prononcé à ce sujet et il n'y est pas allé par quatre chemins : «».Rappelons que ce projet était extrêmement ambitieux puisque ce modèle reposait sur la technologie Windows Mixed Reality et devait proposer une résolution de 2 160 x 2 160 pixels par œil. Nous ne connaissons pas les raisons exactes de cette annulation mais des soucis de fabrication pourraient en être la cause. Acer avait rencontré le même problème sur une précédente version, le OJO 500, qui était sorti avec presque un an de retard.Acer pourrait donc s'éloigner du marché de la VR même si ce n'est pas la première annulation après celle du StarVR en 2018. Il va falloir attendre les prochaines déclarations de la marque pour connaître ses ambitions futures en termes de réalité virtuelle.