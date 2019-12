Dassault Systèmes présente son Musée de l'innovation, porté par la VR

© Dassault Systèmes

3DExperience Lab, véritable vitrine de l'innovation

Lire aussi :

Une nouvelle batterie plus performante et plus légère prévue pour l'Oculus Quest en 2020



À la découverte de projets innovants issus du monde entier

Lire aussi :

330 000 casques AR et VR ont été vendus en France en 2019



Source : Communiqué de presse

Dassault Systèmes, filiale numérique du géant industriel Marcel Dassault, a dévoilé mercredi 4 décembre, à l'Atelier des Lumières, son Musée de l'innovation. Celui-ci a la particularité d'être accessible sous la forme d'une expérience de réalité virtuelle scientifique et technologique, dans laquelle l'éditeur présente plusieurs innovations issues du monde entier, dont le but commun est de transformer la société de façon positive.Ce Musée de l'innovation est impulsé par 3DExperience Lab , le laboratoire d'innovation collaborative et accélérateur de start-up de Dassault Systèmes, créé en 2015 et qui compte désormais quelque 1 200 mentors pour 25 partenaires, situés dans le monde entier et qui peuvent aussi bien être des incubateurs, des accélérateurs ou des entrepreneurs.On retrouve ainsi, dans le musée, des innovations pouvant aller de drones solaires autonomes à la protection d'énergie durable, en passant par la chirurgie virtuelle et la production d'organes grâce à l'impression 3D. On touche donc aux domaines de la santé mais aussi de l'énergie, de l'agriculture, de la mobilité ou du bien-être.Les projets ont été imaginés en Europe, aux États-Unis, en Inde ou en Asie, et s'appuient sur l'intelligence collective et l'innovation ouverte ainsi que sur des applications de conception, de simulation et de sciences des données basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, ce qui permet d'accélérer leur développement et leur déploiement.Durant la visite, les visiteurs peuvent, à leur propre rythme, s'immerger dans l'univers des start-up, en se concentrant sur un thème précis, ou en suivant le fil pour découvrir les différents espaces d'exposition, dédiés à la ville, au style de vie et aux sciences de la vie. De bonnes causes sont représentées, comme la navigation des handicapés, ou des projets définis par les objectifs de développement durable tels qu'ils sont définis par les Nations Unies.Des stands individuels permettent également de découvrir chaque projet individuellement, en profitant pour chacun d'une expérience 3D en temps réel.