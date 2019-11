330 000 casques AR et VR ont été vendus en France en 2019

Près d'1,5 million de casques vendus d'ici 2023

Source : Usine Digitale

La France serait ainsi le sixième marché mondial du secteur.Selon, 8,5 millions de casques auront été vendus dans le monde d'ici la fin de l'année, et parmi eux, 6,6 millions de casques VR. La France se place ainsi derrière les Etats-Unis, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Si le continent américain domine encore le secteur, la Chine affiche la plus forte progression en la matière. Pour l'avenir,prévoit une croissance de 50 % par an jusqu'en 2023. Le nombre d'appareils installés s'établira alors à près de 114 millions d'unités, les initiatives comme celle de Disney ou de Microsoft aidant à porter le secteur.Concernant la France, qui a ouvert l'année passée son premier centre dédié à la réalité virtuelle , les ventes s'établiront désormais à plus de 330 000 unités. C'est cinq fois plus qu'en 2015 (60 000 unités). Toujours selon l'étude, elles doivent continuer de progresser pour atteindre 1,46 million de ventes en 2023.Les chiffres de l'étude prennent en compte les casques autonomes comme ceux devant être connectés à un périphérique pour fonctionner. En revanche, les accessoires dépourvus d'écrans (comme le Gear VR, qui nécessite un smartphone), ne sont pas comptabilisés.