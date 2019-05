Carton plein pour l'Oculus Quest, en rupture de stock chez plusieurs revendeurs américains

© Oculus

Lire aussi :

Oculus Quest : Youtube VR sera disponible dès le lancement du casque

Oculus Quest en rupture de stock : Facebook jubile

Source : Variety

et sa filialesemblent avoir trouvé la bonne recette avec le, un casque deperformant, autonome et surtout abordable. Vendu à partir de 449€ avec une paire de manettes, l'est déjà victime de son succès au pays de l'Oncle Sam.Interrogé par le site américain, un porte-parole den'a pas caché la satisfaction de l'entreprise qu'il représente vis-à-vis de cette nouvelle. «».Et le porte-parole de rappeler à tout un chacun que l'est encore disponible à l'achat dans ses versions 64 et 128 Go depuis le site officielUne alternative à laquelle vont devoir se plier les enthousiastes de la, puisqueetaffichent des stocks dans le rouge et des promesses d'expéditionVéritable plébiscite, ou mauvais calcul de la part d'Oculus et Facebook ? Il est encore trop tôt pour le dire. Reste qu'en France, l', sans qu'aucun problème d'approvisionnement ne semble être à déplorer.