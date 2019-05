Oculus Quest : YouTube VR sera disponible dès le lancement du casque

YouTube VR sur Oculus Quest, un appel du pied supplémentaire au grand public

Pour rappel, l'appareil sera décliné en deux versions : une première dotée de 64 Go de stockage interne et vendue à 449 euros ; une seconde pourvue de 128 Go de stockage monnayée cette fois à 549 euros. Coûteux, L'Oculus Quest reprend le concept de l'Oculus Go (lancé l'année dernière) pour une expérience autonome, intégralement sans-fil. Il troque toutefois la petite télécommande de l'Oculus Go pour de vraies contrôleurs Touch tout en profitant de deux écrans OLED (2880 x 1440p) et d'un SoC Snapdragon 835 couplé à 4 Go de RAM.Le casque arrivera sur le marché avec un large panel de jeux spécialement développés pour lui (une cinquantaine sont annoncés), mais aussi accompagné de YouTube VR. Une application dont l'appareil aurait effectivement tort de se passer.C'est au moyen d'un communiqué publié sur son blog que YouTube a confirmé la mise à disposition de son application de VR sur l'Oculus Quest, et ce dès son lancement. Pour Facebook, la nouvelle était attendue, mais elle est bonne : si l'application devrait être sensiblement la même que sur Oculus Go, elle permettra à la firme de Mark Zuckerberg de raffermir l'orientation grand public de son nouveau casque. Un défit stratégique alors que la réalité virtuelle peine toujours à s'imposer auprès du public