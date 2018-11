Shadow VR : un nouveau casque VR 6DoF pour concurrencer l'Oculus Quest

Un Field of View standard

Oculus Quest vs Shadow VR : avantage au premier pour la définition de l'écran

Officiellement présenté lors de l'Oculus Connect 5 en septembre dernier, l' Oculus Quest , le nouveau casque de réalité virtuelle autonome développé par Facebook et sa filiale Oculus, avait occupé une place centrale dans l'actualité des technologies immersives. Prévu pour le printemps de l'année 2019, le produit de la multinationale américaine ne s'attendait cependant pas àCar la société de l'Empire du Milieu Shadow Creator va en effet lancer la commercialisation internationale de son nouveau casque VRle 11 novembre 2018, le Shadow VR , de son nom. Et ainsi venir titiller le groupe californien sur un terrain de jeu qu'elle tend à dominer au fil des années passées, malgré une concurrence plus féroce impulsée par Lenovo, HTC ou encore Pico Neo.La particularité du Shadow VR réside dans sa capacité à proposer des expériences immersives 6DoF (), tant avec le dispositif en lui-même que les contrôleurs fournis. À l'image de l'Oculus Quest, en somme. D'un FOV (, ou champ de vision) de 110°, le produit chinois embarque aussi un SoC Snapdragon 835 et une batterie de 3500 mAh.Si l'intégralité de la fiche technique du Quest n'a pas encore été dévoilée, la définition du casque a déjà été communiquée : 1600 x 1440 par œil, soit un nombre de pixels supérieur à celui du Shadow VR, de 1280 x 1440 par œil - à l'image de l' Oculus Go et du Lenovo Mirage Solo. Du côté des contenus, les utilisateurs auront accès à l'un des catalogues d'applications d'HTC, le Viveport.Si le 6DoF constitue le premier point commun entre le Shadow VR et l'Oculus Quest, la grille tarifaire se veut également similaire : de 399 dollars, soit des prix toujours plus agressifs pour des casques censés offrir des expériences optimales grâce à leur capacité à fonctionner sans ordinateur ni téléphone portable. C'est donc en tant que pur spectateur qu'Oculus observera le lancement du Shadow VR, avant de revenir sur le devant de la scène au printemps 2019 si la roadmap de base est respectée.