Flippant, ce casque VR tue vraiment son utilisateur s'il meurt dans un jeu vidéo

On doit beaucoup de ce que l'on connaît des casques VR modernes à Palmer Luckey. Fondateur d'Oculus, il a vendu son bébé à Facebook en 2014 (pour le meilleur et pour le pire) pour la modique somme de 2 milliards de dollars.

Il n'a toutefois jamais vraiment quitté le monde de la réalité virtuelle et s'est donné pour projet, en grand fan de Sword Art Online, de développer un casque VR capable de tuer son utilisateur s'il meurt en jeu. Dans cet anime, des joueuses et joueurs utilisent un casque VR appelé NerveGear pour être propulsé dans un monde virtuel… et emprisonné.

Dans un combat littéralement pour leur vie, ils doivent traverser un donjon de 100 niveaux en vue de sortir de ce cauchemar, ou mourir en essayant. Selon Palmer Luckey, cet anime a participé à l'engouement autour de la VR, notamment au Japon.

« L'idée de lier sa vie réelle à son avatar virtuel m'a toujours fascinée. Les enjeux sont élevés au maximum et forcent à fondamentalement repenser la manière d'interagir avec le monde virtuel » indique ainsi Palmer Luckey dans un article de son blog, cité en source ci-dessous.