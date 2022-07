Cette tablette en format mini tombe sous la barre des 150€ pendant les soldes

Parcourons à présent les spécificités techniques de cette tablette tactile qui possède un écran de 8,7 pouces, c'est-à-dire une diagonale d'environ 22 centimètres. Cette dalle tactile est à la fois bien calibrée et lumineuse. Elle comporte aussi 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Il faut le reconnaître, cet exemplaire n'est clairement pas le plus puissant du marché. Vous pourrez tout de même naviguer sur le web et entre les applications assez confortablement.

L'autonomie a aussi fière allure puisqu'elle grimpe à 10 heures grâce à la batterie 6400 mAh. En photo, la caméra 5 Mpx tient son rang pour offrir un rendu assez réussi à vos clichés. La realme Pad Mini profite même d'un design agréable et d'une fabrication pour le moins robuste.