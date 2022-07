Pour les soldes, le Logitech G Pro X profite d'une remise incroyable

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un casque gamer filaire par USB de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle G Pro X.

Il embarque des transducteurs PRO-G 50 mm disposant d'un maillage hybride afin d'offrir un son clair et précis, même dans les basses. Le casque supporte également la technologie DTS Headphone:X 2.0, qui apporte le son Surround 7.1. Le tout peut être librement paramétré via des préréglages d'égaliseurs.

Le micro n'est pas en reste, avec une branche ultra flexible et une mousse autour de l'embout, afin d'étouffer au maximum le bruit ambiant. Pour ne rien gâcher, celui-ci profite également de la technologie BLUE VO!CE, permettant d'ajuster sa voix pour un rendu net et professionnel.

Le tout est engoncé dans un écrin noir au design simple et élégant, mais surtout conçu pour le confort et la solidité. Les oreillettes en mousse à mémoire de forme sauront s'adapter à toutes les oreilles, et le cadre est composé d'acier et d'aluminium pour une meilleure résistance d'ensemble.

En plus de tout cela, ce casque gamer est compatible non seulement avec le PC mais également avec les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.