Les soldes continuent avec 5 offres irrésistibles chez Rakuten

Ajoutez à cela des haut-parleurs puissants ainsi que des performances sensationnelles obtenues à l'aide du processeur A15 Bionic accompagné par 4 Go de RAM et un stockage de 128 Go. C'est un mobile très rapide qui saura vous satisfaire sur toutes les tâches demandeuses en ressources. Et comme vous allez pouvoir le constater, sa rapidité est loin d'être son unique atout.

Car l'iPhone 13 est doué en photo et surtout en vidéo puisqu'il pourra capturer vos souvenirs jusqu'en 4K. Il n'est pas évident de trouver mieux sur le marché en ce moment. Il s'agit d'un exemplaire résistant et étanche (IP68) dont l'autonomie monte à plus d'une journée entière.