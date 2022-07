Profitez des soldes Amazon pour économiser sur l'Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 est, comme les modèles avant elle, une montre connectée qu'il est préférable d'utiliser avec un iPhone, pour une synergie plus efficace. En effet elle va s'intégrer naturellement et nativement dans toutes les apps de suivi de santé et avec vos réglages de notifications.

Cette montre haut de gamme est disponible à seulement 399€ au lieu de 459€ sur Amazon, en version Midnight Black, avec en plus l'assurance de la recevoir sous 24h si vous êtes membre Prime.