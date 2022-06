Soldes Amazon : TOP 10 des offres folles du jeudi (2ème démarque)

De nombreuses plateformes e-commerces vous proposent de superbes rabais dès cette deuxième semaine de soldes. Mais pour vous servir la crème de la crème, l'équipe Bons Plans de Clubic se concentre sur les meilleures d'entre-elles, réputées pour être les plus intéressantes durant ces quatre belles semaines de soldes.

Au sommet du marché, difficile de contester la place d'Amazon. Le géant américain fait partie des firmes les plus célèbres au monde, et pour cause, avec l'un des plus vastes catalogues disponibles couplé à des prix agressifs et des promotions attractives, Amazon règne en maître sur le e-commerce.

Cocorico ! Autre plateforme proposant de très belles affaires tout au long de l'année et foisonnant de produits high-tech' à prix alléchants en ces soldes d'été, Cdiscount alimente l'Hexagone de ses bons plans depuis son siège bordelais.

Poursuivons avec l'un des duos de choc tricolores que constitue l'alliance entre la Fnac et Darty. Les deux entreprises se complètent idéalement pour vous offrir un vaste choix durant ces quatre semaines de soldes et le tout, bien sûr, à des prix très compétitifs. En plus, vous pouvez faire confiance à Fnac-Darty pour son service après-vente disposant, à juste titre, d'une réputation d'excellence.

Troisième acteur français phare de vos soldes d'été, avec de très belles promotions, notamment sur les ordinateurs, à ne manquer sous aucun prétexte, Rue du Commerce s'impose depuis plus de vingt ans maintenant comme un poids lourd du e-commerce tricolore.

Continuons avec Rakuten, dont la filiale française n'est autre que la digne héritière de PriceMinister. Pour bénéficier des produits à des tarifs ahurissants encore abaissés par de nombreux codes promotionnels, vous pouvez faire confiance à Rakuten. La firme se distingue également par son programme fidélité, le Club R, permettant de récupérer de jolis cash-backs sur vos achats.

Enfin, pour ses codes promos comme ses réputés coupons vendeurs, AliExpress est un acteur immanquable de vos soldes d'été 2022. Comme Amazon, la firme vous offre un catalogue inimaginable tellement il est conséquent, y compris du côté des produits tech' !