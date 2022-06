Soldes Fnac : le processeur AMD Ryzen 9 est en promo aujourd'hui !

Sa polyvalence est ainsi idéale, puisque ce CPU est équipé de 12 coeurs et 24 threads, et dispose d'une belle mémoire cache de 6 Mo (L2) et 64 Mo (L3). Mais ce qu'on attend de lui, c'est bien évidemment des performances au top, avec une fréquence de 3,7 GHz, et surtout un mode turbo le faisant tout simplement mouliner à 4,8 GHz ! En plus, les plus aguerris peuvent encore l'overclocker pour tirer le maximum de ce CPU parfaitement fini, doté de matériaux résistants pour une durabilité certaine et optimisé pour ne pas dépasser les 90° en usage. Pas étonnant qu'avec toutes ces qualités, le processeur AMD Ryzen 9 5900X obtienne un excellent 9/10 dans notre avis Clubic 100% indépendant .