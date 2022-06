Cdiscount frappe fort pour les soldes avec 8 promos high-tech

Alternative au Lenovo Legion 5, le MSI GF63 Thin est également en promotion chez Cdiscount afin de célébrer ces soldes estivales. Comptez 699€ pour profiter de ce modèle on ne peut plus compétitif. Il est doté d'un écran de 15,6" Full HD LED IPS 144Hz pour 359 x 254 x 21,7mm et 1,89kg.

Son processeur est un Intel Core i5-11400H Tiger Lake-H avec une fréquence de 2.7 GHz et 6 cœurs, un iGPU Intel Iris Xe et 8 Go de RAM. Mais pour vos jeux vous pouvez compter sur une carte graphique plus solide : une NVIDIA Turing GeForce RTX 3050 avec 4 Go GDDR5 dédiés.

Enfin, le stockage se fait sur un SSD de 512Go où est préinstallé Windows 10 64 bits. Et sachez qu'il y a un emplacement de libre pour second SSD 2,5" cette fois.