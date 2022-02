Soldes : les meilleures offres de la dernière démarque chez Amazon et Cdiscount

Comme nous vous le disions plus haut, il ne vous reste plus que six jours et pas un seul de plus pour profiter des bons plans et des remises proposés par les e-marchands français à l'occasion des Soldes 2022.

Le temps passe vite en effet, et cela fait déjà trois semaines que nous vivons aux rythmes des Soldes, avec chaque jour mais aussi à chaque démarque son lot de promotions exceptionnelles sur un grand choix d'appareils de nouvelles technologies, mais aussi de services en ligne ou de forfaits mobiles à prix cassés.

Pour cette ultime salve de remises, tous les revendeurs en ligne sont sur le pont pour vous présenter les meilleurs produits encore disponibles et ce avec quelques dizaines, voire même centaines d'euros en moins sur votre facture finale.

Amazon a été, comme chaque année, l'un des e-marchands les plus actifs à l'occasion des Soldes et cette dernière démarque ne devrait pas prouver le contraire. En effet, le leader américain de la vente en ligne a mis à profit son immense catalogue de produits, avec des remises disponibles sur l'ensemble des gammes high-tech. Que vous ayez besoin d'un téléphone tout beau tout neuf, d'un nouvel ordinateur, d'un casque sans-fil mais aussi d'un accessoire pour votre PC, il y a encore tout un tas d'excellentes affaires à réaliser sur Amazon dès à présent. Ce serait bête de vous en priver !

Cdiscount ou encore AliExpress vous proposent également des Soldes intensives sur l'ensemble de leurs familles de produits. Que vous préfériez utiliser le site français ou profiter des codes promo très alléchants proposés par la plateforme chinoise, une seule chose est sûre : vous ferez de confortables économies tout en vous faisant plaisir. A savoir également que la livraison depuis ces deux sites n'excède pas une semaine pour profiter très rapidement de votre nouvel achat après la commande.

Le groupe Fnac-Darty mais également la chaine de magasins Boulanger ont un historique tourné vers le multimédia et le montrent une nouvelle fois à l'occasion de cette ultime démarque des Soldes d'hiver 2022. Les trois enseignes se sont spécialisées cette année avec des offres sur les téléviseurs 4K, de toutes tailles et de toutes technologies d'écran, mais aussi sur les écouteurs, les casques sans-fil et les barres de son ainsi que sur les objets connectées pour protéger votre maison et vous faciliter votre vie quotidienne.

Rue du Commerce ne doit pas être oublié durant cette dernière semaine de Soldes avec des promotions portant spécifiquement sur l'informatique. Si vous avez envie ou besoin d'un nouveau PC portable pour le télétravail ou pour le gaming, mais également d'accessoires pour votre machine comme un moniteur, une souris ou encore un clavier, n'hésitez pas une seconde à consulter les différentes offres proposées par le site marchand avant de faire votre choix.

Rakuten enfin a marqué de son empreinte ces Soldes 2022 avec un large choix de bons plans portant spécifiquement sur les smartphones. A l'aide de promotions mais aussi de nombreux codes promo vous permettant de gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires sur votre nouveau téléphone intelligent. L'enseigne a également de belles offres toujours en stock sur les écouteurs true wireless, de type AirPods, ainsi que sur les casques audio sans-fil. Les mélomanes sont invités à se rendre sur le site pour un équipement à la pointe de la technologie et bien moins cher qu'en temps normal.