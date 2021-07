Fini la corvée de ménage avec l'aspirateur iRobot Roomba 981 soldé chez Amazon

En optant pour un aspirateur robot Roomba, vous faites le choix du spécialiste de ce type d’appareil avec une expérience de plusieurs décennies pour vous offrir le meilleur de la technologie avec une grande fiabilité.

Avec son design sobre et élégant, il se faufilera dans tout votre logement pour effectuer le nettoyage des sols en fonction de vos souhaits, zones à éviter, zones à faire plus régulièrement, aspiration puissante pour les tapis et les moquettes, le Roomba 981 est votre allié pour un nettoyage optimal et sans fatigue de votre maison.

Il réalise une cartographie de vos pièces pour optimiser ses sessions de nettoyage en fonction de son autonomie restante. Il retourne sur sa base se recharger de lui-même pour être prêt à repasser à l’action suivant la programmation ou sur simple demande de votre part avec l’appli connectée qui vous permet de paramétrer ses missions.

Monter sur un tapis épais ne lui pose aucun problème, il dispose d’une puissance d’aspiration élevée pour soulever la poussière et toutes les saletés qui se cache dedans.

Vous pourrez également associer le Roomba 981 avec le Braava jet m6 qui lui assurera le lavage des sols, après le passage de l’aspirateur grâce à la technologie Imprint Link qui leur permet d'échanger des informations en temps réel.