Sennheiser, Apple, Bose : les meilleurs écouteurs et casques sans fil en Soldes ce week-end

Sennheiser est une véritable référence dans le monde de l'audio et disposer d'un de leurs casques sans fil pour moins de 100€ est un deal qui a de quoi mettre l'eau à la bouche. Car ce ne sont pas 10, ni 20, mais bien 100€ de réduction appliqués sur ce casque HD 458BT. Soit 50% de réduction auquel on peut ajouter 10% supplémentaire si vous êtes adhérent à la Fnac (offre valable jusqu'au 19 juillet).

Mais qu'a-t-il dans le ventre au juste ? Tout ce qu'on peut attendre du casque audio moderne, ou presque. Embarquant un réducteur de bruit ainsi que les technologies Bluetooth 5.0, aptX et NFC, celui-ci saura parfaitement réceptionner les données transmises depuis vos appareils pour des moments musicaux ou appels téléphoniques de qualité.

Son design élégant et ses 30h d'autonomie en fond un partenaire de choix, chez soi comme en sortie. Fourni avec un câble jack 3,5mm et un câble USB-C pour sa recharge. What else ?