Logitech, Corsair, Dell : Top 5 périphériques gaming en Soldes chez Amazon

Une appréciable réduction sur cette souris gamer complète et accessible, livrée gratuitement en France Métropolitaine chez vous sous trois jours ouvrés ou sous deux jours ouvrés en livraison accélérée.

En plus de son prix très abordable, la souris filaire Corsair M55 Pro affiche une conception ambidextre adaptée à véritablement toutes les mains. Dotée d'un capteur de 12 400 DPI et huit boutons entièrement programmables, elle offre tout ce que les joueuses et joueurs recherchent.

D'un poids de 86 g et avec des boutons principaux équipés de switchs Omron certifiés pour 50 millions de clics, cette souris filaire se veut un compagnon idéal et fait pour durer, le tout pour un prix défiant toute concurrence.