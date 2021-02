Soldes Amazon : cette clé USB-C 3.1 SanDisk de 128 Go est moins chère que la 64 Go

Au cours de cette période de soldes d'hiver 2021, Amazon vous permet de vous procurer une clé USB Type-C à un très bon prix.

En effet, la SanDisk Ultra d'une capacité de stockage de 128 Go est à exactement 18,59 euros au lieu de 37,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 19,40 euros de la part du géant du commerce en ligne. Et pour information, la version 128 Go est un euro moins cher que le modèle 64 Go de la même clé.

Le tarif du produit étant inférieur à 25 euros d'achat, des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison standard à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il existe le retrait gratuit dans une consigne Amazon Locker. Si ce type de livraison ne vous convainc pas, sachez que le service Prime d'Amazon (essai gratuite pendant 30 jours) permet d'avoir la livraison rapide à domicile.