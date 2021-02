Soldes Amazon : la souris gaming sans fil Corsair Katar Pro en promotion

En plus d'une fiche technique extrêmement complète, la souris Corsair KATAR PRO propose un design noir et bleu très élégant et, surtout, une forme symétrique. Elle pourra donc autant servir pour des gauchers que pour des droitiers. Pesant seulement 96g, cette souris adaptée à tous devrait se montrer particulièrement agréable à manier en jeu.