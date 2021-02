Soldes : les meilleures offres high-tech à saisir ce mardi chez Amazon

Si tous les sites marchands ont joué le jeu des Soldes d'hiver, Amazon a évidemment été l'un des plus visibles en France. Quoi de plus normal puisque l'on parle ni plus ni moins du plus grand site e-commerce du pays, avec un catalogue regroupant des millions de références, plusieurs entrepôts installés dans toute la France et une livraison en 24 heures pour la majorité des commandes passées sur sa plateforme.

Amazon a également un atout très important : Amazon Prime, son programme de fidélité. Pour 5,99€/mois ou 49€ l'année, vous pouvez obtenir un très grand nombre d'avantages et de services, dont certains dont vous ne vous seriez probablement jamais doutés que vous y aviez accès.

Les Soldes sont la meilleure occasion de découvrir Amazon Prime. En plus le premier mois est gratuit, pour que vous puissiez découvrir sans aucune limitation tous les atouts de cet abonnement sans que n'ayez à débourser un seul euro. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pourrez même profiter de tous ces avantages sans rien dépenser.

En premier lieu, et c'est la raison principale qui pousse bon nombre d'utilisateurs d'Amazon à passer à Amazon Prime, c'est la livraison prioritaire gratuite de l'ensemble de vos commandes. Si vous êtes un acheteur assidu sur Amazon, vous savez à quel point les frais de livraison peuvent représenter une somme non négligeable. Avec Amazon Prime, cette question ne se pose même plus. Vous profitez pour les produits compatibles, soit la quasi majorité d'entre eux, d'une expédition totalement gratuite en 24H (ou 48H si la commande est passée le week-end). Ces quelques euros gagnés à chaque commande peuvent représenter une belle cagnotte et au final du pouvoir d'achat en plus pour le reste de l'année.

Amazon sait chouchouter ses clients les plus fidèles et propose aux membres Amazon Prime des ventes flash exclusives uniquement accessibles aux titulaires d'un abonnement. Amazon propose également tout au long de l'année, et encore plus lors des périodes de Soldes des réductions supplémentaires sur un grand choix de produits high-tech. Vous pourrez retrouver des appareils et des accessoires à des prix encore plus bas pour vous faire plaisir en économisant toujours plus.

L'abonnement Amazon Prime est aussi une galaxie de services en ligne vous permettant de vous divertir sans dépenser un seul euro supplémentaire.

Le service le plus visible est sans conteste Amazon Prime Video, la plateforme de streaming vidéo disponible sur tous les appareils possibles et inimaginables. Loin d'être un simple hobby pour Amazon, le service de SVOD est aujourd'hui l'un des poids lourds du secteur avec un grand nombre de séries exclusives récompensées dans les cérémonies les plus prestigieuses au monde comme les Emmy Awards et les Golden Globes. C'est aussi un large choix de films pour tous les publics, composé d'anciens titres et de nouveautés exclusives.

Pour les mélomanes, Amazon Prime vous donne accès à une version limitée d'Amazon Music, vous permettant tout de même d'accéder à plusieurs millions de morceaux sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette mais aussi votre enceinte connectée Amazon Echo. Il vous suffit de demander le genre de musique ou l'artiste et Amazon Music vous invite à profiter de plusieurs heures de musique en totale liberté.

Amazon Prime Reading s'adresse quant à lui aux lecteurs acharnés en recherche constante de nouveautés. Pas besoin de dépenser des sommes folles pour acheter les derniers livres à la mode, le service vous permet de récupérer jusqu'à 8 livres dans un catalogue très fourni. Une fois que vous avez terminé un ouvrage, il vous suffit de "le rendre" pour en récupérer un nouveau parmi les milliers de titres réactualisés en permanence. Là encore vous avez un grand choix d'histoires dans lesquelles vous plonger et le tout dans un seul et unique abonnement.

Enfin on le sait peut-être moins mais Twitch, la plateforme de streaming de jeu vidéo appartient également à Amazon. Le géant du web ne pouvait pas résister à l'idée de proposer un service lié à Amazon Prime. C'est chose faite avec Prime Gaming, qui inclut un accès premium à Twitch mais pas que ! De nombreux jeux sont proposés gratuitement chaque mois, ainsi que des bonus exclusifs à récupérer d'un seul clic comme de nouvelles armes ou des boosts ainsi que des skins pour personnaliser vos personnages.