Soldes : payez moins cher pour ce tapis de souris XL HyperX sur Amazon

En effet, ce tapis de souris géant est réduit de 10 euros, ce qui place son prix à 24,99 € au lieu de 34,99 €.

Evidemment, les mensurations de l'accessoire restent le principal critère de choix. Le Fury S Pro Speed affiche une longueur de 90 centimètres pour une largeur de 42 centimètres. Autant dire qu'il fournira autant de place que nécessaire à votre souris.

D'ailleurs, avec de telles dimensions, ce tapis est également conçu pour recevoir aussi votre clavier. Cette taille extrêmement généreuse permet ainsi de donner une harmonie à son bureau et d'y reposer nos deux poignets. Le tapis sépare alors notre peau de la fraicheur du bureau. Et si ces dimensions sont un peu grandes pour votre espace de travail, l'objet existe aussi dans des formats S, M et L.