Cette souris gaming Aukey Elite Knight à moitié prix pour les Soldes chez Amazon

Le périphérique de la marque Aukey a tout pour plaire. S'il s'agit bien d'une souris sans fil, l'appareil peut également fonctionner au format filaire. Ainsi, on dispose des avantages de l'un et de l'autre. Pour éviter le câble gênant les sessions de jeu, il suffit de brancher le récepteur USB fourni. Et si la batterie de votre souris commence à faiblir, on connecte le câble USB, lui aussi fourni, pour continuer à jouer tout en rechargeant la souris.

L'Elite Knight continue dans l'ergonomie avec un profil simple, mais efficace. Avec un poids de seulement 110 grammes, elle reste légère et lutte contre la fatigue musculaire. Lors des déplacements, le récepteur sans fil peut être rangé sous la souris. De cette façon, pas de risque de perte !